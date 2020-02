Brasil continua monitoramento de quatro casos suspeitos de infecção pelo coronavírus

Foto: Pixabay

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus continua em quatro, no Brasil, de acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde.

Em São Paulo, um caso foi descartado, mas surgiu uma nova suspeita no Rio de Janeiro. Ao todo, desde o início do monitoramento da doença, 55 suspeitas de infecção foram descartadas no país, sendo 26 pacientes em São Paulo, dez pessoas no Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro descartou 8 casos suspeitos de coronavírus.

Segundo a Agência Brasil, os sintomas que podem ajudar no diagnóstico de coronavírus são febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, além de estar chegando de alguns países da Europa e Ásia.