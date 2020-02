Promotor considera 'opinião pessoal' e arquiva denúncia de homofobia contra Sikera Jr.

O Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) arquivou, nesta sexta-feira (14) a denúncia do crime de homofobia contra Sikera Jr., após o apresentador da TV A Crítica afirmar que "se sente no fim dos tempos" ao comentar o caso de duas mulheres acusadas de participarem da morte de um de seus familiares.

O promotor Evandro da Silva Isolino considerou que o fato do apresentador "não achar normal a homossexualidade" se trata de "uma exteriorização de opinião pessoal", sem "ofensa ou discriminação".

A denúncia também acusa Sikera de “fazer piadas jocosas com pessoas mortas em ações policiais" e de tratar de modo "discriminatório usuários de maconha".

No despacho, o promotor afirma que o denunciante não apresentou documentos ou indicou nomes dos mortos satirizados, nem dos usuários ofendidos, ressaltando ainda que se quiserem, os parentes dos "mortos ofendidos" poderão entrar com ação de indenização contra as ofensas do apresentador.

Fonte: Amazonas 1 e MPE-AM