Madeleine McCann: Polícia encontra porão secreto em terreno alugado por suspeito de sequestro

A polícia alemã encerrou na última quarta-feira (29), escavações em um canteiro perto de Hannover. A ação faz parte do desparecimento de Maddie McCann, ocorrido em maio de 2007, em Portugal.

Investigadores encontraram um porão secreto em um pomar do terreno que Christian Brueckner teria alugado no verão de 2007. O alemão é o principal suspeito do desaparecimento da britânica. O homem de 43 anos viveu em Portugal entre 1995 e 2007, onde trabalhou como garçom, e tem condenações por roubo, abuso infantil e estupro de uma mulher de 72 anos.