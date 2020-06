Madeleine McCann: Alemão teria confessado crime em conversa com amigo

Sociedade precisa reagir à censura na internet

O alemão Christian Brueckner, 43, foi identificado nesta quinta-feira (4), pela imprensa internacional, como o novo (e mais forte) suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann.

De acordo com o jornal Sky News, em 2017, no 10º aniversário de desaparecimento de Madeleine, Christian estava em um bar com um amigo, quando a reportagem apareceu na TV. Christian teria aproveitado para sugerir ao então amigo que ele teria sido o responsável pelo desaparecimento da criança. Minutos depois, Christian mostrou o vídeo onde estupra uma turista idosa em Portugal, no ano de 2005.

O homem que viu o vídeo se direcionou à polícia alemã para alerta-los sobre o desaparecimento de Madeleine.