Madeleine McCann: Promotor alemão volta atrás e diz que menina pode estar viva

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

O promotor alemão Hans Christian Wolters, que lidera as investigações sobre o envolvimento do pedófilo Christian Brueckner no desaparecimento de Madeleine Mccan, voltou atrás e disse que a menina pode estar viva.

De acordo com o Uol, o promotor disse à imprensa alemã que a declaração de que a britânica estava morta, foi baseada em uma “opinião pessoal e especulação de que o suspeito teria abusado da criança e a matado rapidamente” disse.

A declaração do promotor ocorreu após os pais de Madeleine exigirem que a polícia alemã liberasse as provas da morte da filha e amigos da família criticarem a investigação por ter sugerido o assassinato. Além de confirmar que não existem evidências da morte da menina, o promotor alega também que isso “dá uma pequena esperança” para encontrá-la viva após 13 anos.

A BBC informou no último domingo (14), que uma fonte da polícia portuguesa afirmou que as provas colhidas pelas autoridades alemãs contra Christian Brueckner, principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann são “contundentes”.