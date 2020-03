Ex-BBB Diego Alemão se envolve em pancadaria após assediar mulher em boate, diz colunista

As agressões a jornalistas em Manaus

O ex-BBB Diego Gasques, o Alemão, se envolveu em uma briga, nesta terça-feira (10), em uma casa noturna, em São Paulo.

De acordo com o colunista Léo Dias, o Alemão estaria provocando um homem na casa de shows quando foi agredido com um soco por outra pessoa, gerando uma grande confusão no local. Um amigo do ex-BBB também se envolveu na pancadaria. Na ocasião, Alemão também teria assediado uma mulher durante a noitada, ao apontar para o zíper da calça e insinuado que queria mostrar seu órgão genital.

Diego Alemão foi o campeão do BBB, em 2007.