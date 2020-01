Incêndio em zoológico na Alemanha mata animais

Um incêndio em um zoológico no oeste da Alemanha matou um grande número de animais nas primeiras horas desta quarta-feira (1º), segundo a Associated Press.

O zoológico de Krefeld fica perto da fronteira com a Holanda. Por meio de uma nota na página do Facebook, a instituição informou que toda a "casa do macaco" foi incendiada e que todos os animais que viviam nessa estrutura estão mortos.

A agência de notícias DPA diz que entre os animais mortos estão chimpanzés, orangotangos e dois gorilas, além de morcegos e pássaros.

"Uma tragédia insondável nos atingiu logo depois da meia-noite", diz o comunicado. "Nosso prédio dos macacos foi incendiado até a fundação".

Fogos de artifícios são apontados pela mídia local como a causa do incêndio, mas a informação não foi confirmada pelo zoológico. A polícia investiga o caso.