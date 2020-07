Estudante brasileira desaparecida na Alemanha é internada em hospital

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Lívia Perrone Medina, 27, que estava desaparecida na Alemanha está internada em um hospital do país. Na última sexta-feira (3), a estudante. brasileira foi encontrada após sumir por 6 dias.

A polícia não revelou onde ela estava, mas disse que a jovem não corria perigo. Nesse sábado (4), a mãe de Lívia, que mora em São Paulo, confirmou que ela está no hospital por conta do seu estado físico e emocional, mas disse que ainda não sabe o que de fato aconteceu com ela.

A família já falou com a estudante, mas não entrou em detalhes sobre o desaparecimento. Ela apenas informou que deve voltar ao Brasil assim que estiver recuperada.

Lívia mora na Alemanha desde 2017 e desapareceu depois de sair da república onde morava com destino a Colônia. Ela sumiu misteriosamente nesse percurso e amigos acionaram a polícia, as buscas por ela duraram quase uma semana,