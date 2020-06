Caso Madeleine McCann: detalhes sobre suspeito preso na Alemanha são revelados

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O caso Madeleine McCann pode ter uma reviravolta após 13 anos. Isso porque a polícia inglesa investiga agora um prisioneiro na Alemanha, de 43 anos, que viajava por Portugal em uma van no dia do desaparecimento da criança.

De acordo com o Grupo Globo, o chefe da investigação, Mark Cranwell, disse que "Alguém por aí sabe muito mais do que está contando”.

O jornal “The Guardian” revelou que o suspeito que está preso já foi detido por pedofilia em outro caso e sua fisionomia foi descrita por policiais como: homem branco, de cabelo loiro e curto e com cerca de 1,80 m de altura. Ainda de acordo com a polícia ele tinha 30 anos na época do desaparecimento de Madeleine, mas poderia aparentar ter 25.