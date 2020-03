Alemanha registra duas primeiras mortes por coronavírus

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

A Alemanha registrou nesta segunda-feira (9) as primeiras duas mortes em decorrência do novo coronavírus, que já matou quase 4 mil pessoas e infectou ao menos 110 mil em todo o mundo.

Segundo o UOL, as autoridades do distrito de Heinsberg e da cidade de Essen, citadas pela agência alemã DPA, disseram que os óbitos ocorreram no estado de Renânia do Norte-Vestfália. Entre as vítimas está uma idosa de 89 anos, a qual foi diagnosticada com a Covid-19 na última terça-feira (3).

Nesta segunda-feira, o Instituto Robert Koch também informou que o número de contaminações pela doença no país subiu para 1.112. Ao todo, 5 mil pessoas foram colocadas em quarentena depois de uma suspeita em uma escola.

O Ministro da Saúde ainda recomendou o cancelamento de eventos públicos. Devido à crise do coronavírus, até as sessões plenárias do Parlamento Europeu foram reduzidas e serão realizadas apenas hoje e amanhã (10).

A medida foi decidida durante reunião extraordinária, que inicialmente estava agendada em Estrasburgo, mas foi transferida para Bruxelas. Entre os assuntos que serão debatidos nesses dois dias estão o Dia Internacional da Mulher, a epidemia de coronavírus, a crise imigratória, a Grécia, entre outros.