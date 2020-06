Ex-BBB Rafa Kalimann desabafa sobre comparações com Grazi Massafera: 'me preocupa'

O prefeito que Manaus vai escolher

A influenciadora Rafa Kalimann participou, nesta segunda-feira (22), em entrevista à revista 'Marie Claire’, comentou sobre seu contrato recém-assinado com a Globo, após participar do BBB20.

"Só sei que será na Globosat. Foi uma emoção quando me ligaram para me convidar, óbvio que aceitei", brincou.

Seguindo os passos de Grazi Massafera, que também é ex-participante do reality, a blogueira comentou sobre as comparações: "Eu entendo, mas ao mesmo tempo quero que as pessoas entendam que Grazi e eu temos trajetórias de vida diferentes. Ela me inspira, mas estou começando agora a escrever minha história. Me preocupo com a expectativa, espero colher alguns frutos daqui a alguns anos", afirmou.