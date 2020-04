Caso Flávio: pedido de liberdade é negado para Elizeu da Paz e Mayc Parede

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Manaus/AM - O pedido de liberdade para o policial militar Elizeu da Paz e para o lutador de MMA Mayc Parece foi negado pela Justiça do Amazonas, em decisão da juíza Ana Paula Bussulo, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Os dois são acusados de envolvimento no homicídio do engenheiro civil Flávio Rodrigues, em processo movido pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

A juíza considerou inviável a concessão da liberdade condicional aos dois por serem apontados como os principais envolvidos no assassinato, possuindo assim uma conduta delituosa e de periculosidade grave gerando risco a ordem pública.

“Dessa forma, ratifico a necessidade de se garantir a ordem pública e julgo, ao menos por ora, ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas”, trecho da decisão da juíza Ana Paula Bussulo.