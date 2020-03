Caso Flávio: Juíza Ana Paula expede mandado de prisão de Alejandro em Manaus

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - Após o ministro Leopoldo Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidir revogar o habeas corpus concedido a Alejandro Molina Valeiko para que cumprisse prisão preventiva domiciliar, a juíza Ana Paula Medeiros Braga Bussulo, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu.

Alejandro responde por omissão no episódio que resultou na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, ocorrido em outubro de 2019.