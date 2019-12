Defesa de Alejandro Valeiko entra com novo pedido de habeas corpus no STJ

Manaus/AM - Novo pedido de habeas corpus, para soltura de Alejandro Molina Valeiko, foi protocolado pela sua defesa no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Valeiko é suspeito de participar do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues. Ele cumpre prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM1).

Este é o segundo habeas corpus apresentado pela defesa de Valeiko no STJ. O primeiro foi ingressado em novembro, sendo negado pelo ministro Leopoldo de Arruda Raposo, em decisão divulgada no último dia 6 de dezembro.

O mesmo ministro foi escolhido para ser o relator do novo pedido de soltura. A diferença dessa vez é que a petição é assinada pelo advogado Alberto Zacharias Toron, considerado ‘Rei dos Habeas Corpus’, jurista com grande reconhecimento nacional.