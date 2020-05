Quarteto é preso suspeito de assaltar com frequência bairros de Manaus

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Três suspeitos de assaltos acompanhados de um adolescente foram presos no fim da tarde desta quarta-feira (20) apontados pela polícia de cometerem assaltos nos bairros do Aleixo e Japiim. A prisão aconteceu no bairro do Coroado, Zona Sul da cidade.

A Polícia Militar informou que já tinha conhecimento de que pedestres, principalmente em paradas de ônibus, vinham sendo assaltados nos bairros próximos da rotatória do Coroado. Foi denunciado também que ocupantes de um carro modelo Hyundai de cor preta, que havia sido roubado, estava praticando ações criminosas na mesma área.

Os policiais iniciaram buscas, avistaram o veículo e iniciaram a perseguição desde a avenida Cosme Ferreira até a avenida Beira Mar, onde foram capturados e detidos.

Os maiores de idade foram levados para a central de flagrantes para prestarem esclarecimentos sobre o crime, e o menor levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).