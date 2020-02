'Alegria democrática entre todas as raças', diz Antônio Pitanga sobre carnaval

O ator Antônio Pitanga, pai da atriz Camila Pitanga, esteve na Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o carnaval. Ele aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância da festa que é um evento democrático do povo.

No discurso, Antônio começa falando sobre o que significa o carnaval: “O carnaval é a festa do povo, é uma alegria democrática entre todas as raças. Hoje mesmo tem o carnaval de cristo e as pessoas estão precisando dessa festa pra distensionar esse grito de violência que está reinando entre nós. O Rio de Janeiro tem essa grande fortuna que é o carnaval, a festa de multidões. Você encontra do rico ao pobre, não tem distinção de onde você mora, todo mundo está brincando e dançando”, complementou.

"Vou aplaudir e abençoar tudo que meus filhos fizerem. Os filhos vêm da gente e depois eles andam com as próprias pernas e criam asas para o mundo. Nenhum pai ou mãe é dono de um filho. Está aprovado o namoro, sempre”, Antônio finalizou o texto.