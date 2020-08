Wilson diz que arquivamento do impeachment ‘fortalece a democracia’

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira (6), após a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) arquivar o pedido de impeachment contra ele. De acordo com a postagem, Wilson disse o arquivamento “fortalece a democracia”.

Wilson ainda frisou que espera contar com a Aleam para a “construção de políticas que auxiliem no desenvolvimento do Amazonas”. Confira a postagem completa:

Por 12 votos a seis e com cinco abstenções, os deputados estaduais do Amazonas aprovaram o arquivamento do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida (PTB). Este pedido de afastamento foi apresentado pelos médicos Mário Vianna e Patrícia Sicchar, o presidente e a secretária-geral do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), respectivamente.