Vice-governador diz que dinheiro pago a servidores após reajuste de 225% não será devolvido

Manaus/AM - Após a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) emitir nota informando que não autorizou aumento de 225% nos salários de 140 servidores do alto escalão do governo e pedir a devolução dos valores, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, declarou nesta sexta-feira (10), que não haverá devolução. O governador Wilson Lima revogou o reajuste após repercussão negativa.

O vice-governador disse que os pagamentos não ocorreram de forma ilegal, sendo amparados por lei aprovada na Aleam. Carlos Almeida completou dizendo que a devolução só ocorreria em caso de determinação judicial.

De acordo com a Aleam, o aumento realizado pelo governo de 225% nos salários de 140 servidores não consta na Lei aprovada pela Aleam em outubro do ano passado.