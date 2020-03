Situação da Zona Franca de Manaus na Reforma Tributária será abordada na Aleam

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Palestra que vai discutir a Zona Franca de Manaus (ZFM) e a Reforma Tributária, será realizada no dia 30 deste mês, às 9h, no auditório Senado João Bosco Ramos de Lima, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Os palestrantes serão o deputado Serafim Corrêa (PSB) e o administrador e presidente da Eletrões, José Jorge do Nascimento Júnior.

Os interessados em acompanhar o debate devem se inscrever no site da Aleam. Além da sociedade em geral, o público alvo são os estudantes de economia, direito, contabilidade e administração. Para mais informações está disponível o telefone (92) 3183-4393, que é administrado pela Gerência de Treinamento e Desenvolvimento.