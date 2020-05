Reuniões da CPI da Saúde serão transmitidas ao vivo pela Aleam

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - As próximas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde serão transmitidas pela plataforma digital da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A informação é do deputado Péricles Nascimento (PSL), após presidir a primeira reunião, na manhã desta segunda-feira (18), em ambiente virtual.

O próximo encontro do grupo já está marcado para a quarta-feira (20), em caráter extraordinário. “Exceto reuniões de caráter sigiloso, todas as outras serão transmitidas. A justificativa para isso é a mesma que motivou a CPI: a necessidade de transparência na conduta diante do que é público, prezando pela técnica e conduta ética necessárias neste momento”, afirmou o parlamentar.

De acordo com Péricles, na manhã desta segunda-feira foram ratificados os nomes e cargos dos membros titulares e suplentes da comissão, assim como a data das reuniões e formato de apresentação de requerimentos ou convite de pessoas. “Estaremos reunidos todas as segundas e sextas-feiras, às 9h, em ambiente virtual. Aprovamos hoje o manual de procedimento e a partir de hoje já abrimos para recebimento de requerimentos que pautarão as investigações a partir de agora. Nossa missão é prezar pela transparência dos atos desta comissão”, reforçou.

Instauração

A CPI na saúde foi instaurada na Aleam na quinta-feira (14), após alcançar a somatória de oito assinaturas. Integram a comissão: Péricles (PSL), como presidente; Fausto Júnior (PRTB), Wilker Barreto (Podemos), Saullo Vianna e Felipe Souza (Patriota). São suplentes da comissão a deputada Joana Darc (PL) e o deputado Serafim Correa (PSB).