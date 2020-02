Queda no preço dos combustíveis depende da presidência e redução de impostos, diz Wilson

Manaus/AM - O governador do Amazonas Wilson Lima foi recebido com protestos de motoristas de aplicativos na manhã desta terça-feira (4), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que reivindicam ações do Estado para redução no preço dos combustíveis. O gestor declarou que a queda nos preços depende de uma conversa com a presidência da República e uma discussão técnica sobre composição tributária.

O governador explicou ainda que o ICMS arrecadado em cima dos combustíveis corresponde a 20% dos tributos do Estado, sendo que 25% deste valor são repassados para os municípios do interior. Segundo Wilson, alguma alteração neste setor vai gerar impacto em investimentos.

"O que nós defendemos é uma conversa com a presidência e uma discussão técnica com nossos secretários de Fazenda. Com que a gente possa fazer essa composição tributária que efetivamente possa baixar o preço dos combustíveis. Levando em consideração ICMS, PIS, Cofins e Cide, que são tributos do Governo Federal. Importante também considerar que quem estabelece preço é a Petrobras. Então é preciso chamar todos esses atores para sentar e entender como que pode caminhar nesse sentido”, declarou o governador.