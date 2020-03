Proposta que cria Polícia Penal no Amazonas é aprovada na Assembleia Legislativa

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovam por unanimidade, na última quarta-feira (4), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria a Polícia Penal no Estado. Agora a implantação da norma depende de sanção do governo do Amazonas. Na mesma sessão de votação, os parlamentares também aprovaram projeto que autoriza a convocação de militares da reserva remunerada para o serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

O presidente da Aleam, deputado Josué Neto, destacou que a PEC da Polícia Penal foi aprovada em nome das famílias, respeito, preocupação e responsabilidade para com a categoria. “O trabalho dos agentes é extremamente perigoso e agora terá o reconhecimento do poder público”, disse Josué.

Sobre o projeto que convoca militares da reserva, Josué Neto ressaltou que a capacidade e a experiência produtiva dos homens e mulheres merecem ser levadas em consideração. “O homem e a mulher com a idade de 55 anos são jovens. Isso é sinal que essas pessoas continuam merecendo a oportunidade de exercer a sua profissão, ou seja, elas têm experiência e capacidade produtiva. Por isso meu voto é favorável para essa matéria”, destacou.

Também se manifestaram a favor da convocação, os deputados Ricardo Nicolau (PSD), Wilker Barreto (Podemos), Joana Darc (PL) e Cabo Maciel.