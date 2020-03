Presidente do TJ Amazonas encaminha projeto que reduz taxas cartoriais

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas aprovou nesta terça-feira (3) proposta apresentada pelo presidente da Corte, desembargador Yedo Simões, que reduz em 30% o valor de taxas cartoriais relativas a transferências, aquisições e regularizações de imóveis no Amazonas. O anteprojeto de lei seguirá para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) antes de ser sancionado como norma legal.

A proposta do TJAM, que atualiza os valores dos emolumentos relativos a atos praticados pelas serventias de notas e registros públicos, ancora-se no art. 96, da Constituição Federal, que defere a autonomia dos tribunais para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e, também, na Lei Complementar n.º 17, de 23/01/1997, que confere poderes ao Tribunal Pleno para propor ao Poder Legislativo matérias que versem sobre a aprovação ou alteração do Regimento de Custas.

Durante a sessão do Pleno, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Yedo Simões, disse que a proposta de redução justifica-se pelos altos valores hoje cobrados no âmbito do Amazonas em comparativo com aqueles de outras unidades federativas do País. No entendimento do magistrado, os valores praticados são excessivos e, pela falta de atratividade, vinha levando os contribuintes a solicitar tais serviços cartoriais perante serventias extrajudiciais de outros estados.