Presidente da Aleam anuncia extensa votação nesta quinta-feira

Manaus/AM - O presidente da Assembleia legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), informou nesta terça-feira (11) que está prevista uma votação extensa de matérias na sessão ordinária da próxima quinta-feira (13).

Segundo explicou o parlamentar, serão incluídas na pauta as propostas aptas à votação de autoria dos deputados que têm prazos a serem cumpridos, oriundas de outras instituições e do Poder Executivo, entre elas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021.

Ele disse que caso a LDO não possa ser deliberada por questões técnico-legislativas, ela será deliberada entre os dias 18 e 20 de agosto.

Josué Neto disse que a Aleam sempre está ao lado do desenvolvimento porque “tem um compromisso com povo do Amazonas e assim agirá com responsabilidade e espírito público”.