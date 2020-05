Pedido de CPI na saúde amplia investigação até 2011 e aguarda assinaturas na Aleam

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - O pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na saúde do Amazonas teve aceita a sugestão de ampliar a investigação de governos anteriores, desde 2011 até 2020, conforme o deputado Péricles Nascimento (PSL), autor da proposta na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Na premissa, a investigação iria focar nos gastos do governo atual com a pandemia do novo coronavírus.

Apenas cinco deputados assinaram o documento, apoiando a abertura da CPI. São necessárias assinaturas de oito parlamentares. Alguns condicionaram apoio caso a investigação fosse ampliada, agora que isso ocorreu Péricles espera as assinaturas dos colegas.

“Muitos colegas se manifestaram apoiando a CPI, mas condicionando à investigação de outras gestões. Temos fato determinado que viabiliza a investigação de governos anteriores. A atuação de uma organização criminosa no Estado, com condenados, inclusive. O objetivo agora é buscar a origem de todo esse caos que vivemos hoje. Sabemos que há claras suspeitas de outras organizações que existiram e atuaram na saúde do Amazonas também. Sendo assim, o prazo de investigação foi ampliado e aguardo assinaturas para que seja efetivada a CPI”, explicou o parlamentar.

De acordo com documento apresentado por Delegado Péricles, a CPI se justifica na necessidade de transparência de todos os gastos públicos destinados à saúde e ao combate à pandemia de Covid-19 e, agora, por todos os motivos anteriores que agravaram o caos vivido no momento. A CPI, ainda segundo justificativa apresentada pelo deputado estadual, evitará que a atual gestão seja responsabilizada por crimes na saúde de governos anteriores, assim como evitará que negligencia atual seja justificada no passado.

“Muitas vidas já se foram por conta da má gestão e desvios na nossa saúde, podemos dizer que antes mesmo da pandemia, e neste momento, centenas de entes queridos seguem morrendo sem que seja tomada postura transparente e firme por parte dos governos sobre a utilização dos gastos públicos. A pandemia só veio evidenciar o caos das nossas unidades de saúde com nossas estruturas deficitárias, com profissionais com salários atrasados. E o cenário segue o mesmo. A má gestão dos recursos destinados para o controle do coronavírus no Estado é evidente. A falta de informações – até mesmo a poderes – evidencia que tudo precisa ser esclarecido por meio de uma CPI. Agora é o momento”, concluiu.