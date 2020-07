Notebook da CPI da Saúde com informações sigilosas é furtado em Manaus

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - Um notebook com informações sigilosas ainda não divulgadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi furtado na manhã desta quinta-feira (2) do carro da advogada que trabalha na relatoria da CPI. O notebook tinha o relatório dos depoimentos coletados até agora pela comissão, bem como informações que, por motivos de segurança, ainda não foram divulgadas.

O caso foi registrado no 19º. DP, no bairro da Ponta Negra. O relator da CPI, deputado estadual Fausto Jr, disse hoje, durante sessão virtual da Aleam, que o roubo ocorreu em condições suspeitas. “No veículo haviam outros objetos de valor, porém os criminosos só tiveram interesse pelo notebook da CPI”, denunciou o deputado.

Segundo o parlamentar, todos os relatórios, documentos sigilosos e cópias em vídeo dos depoimentos tinham cópias em outros computadores. “Quero dizer aos criminosos que temos backup de todo material roubado. O trabalho da CPI não vai parar”, acrescentou Fausto.

O presidente da CPI, deputado Péricles Nascimento, informou que buscará apoio das polícias Civil e Militar para investigar o roubo, bem como identificar os criminosos. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, disse que o Legislativo solicitará que a Secretaria de Segurança investigue o caso.