‘Não há respiradores comprados’, conclui deputado após reunião com secretária de saúde do Amazonas

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - Após reunião virtual realizada com a secretário de saúde do Amazonas (Susam), Simone Papaíz, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Felipe Souza concluiu que o Estado não comprou nenhum respirador para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o início dos casos de Covid-19.

Diante das respostas da secretária, de que o Estado ainda aguarda liberação do Ministério da Saúde para aquisição de respiradores, o parlamentar ressaltou que o Amazonas não tem nenhum respirador comprado. Felipe questionou o fato de estarmos há mais um mês vivendo a pandemia e vendo o sistema de saúde do Amazonas colapsar mais a cada dia e ainda estarmos pedindo autorização do Governo Federal para adquirir esses respiradores.

“Falta ação, atitude, gestão e até boa vontade, não é política, não é questão de ser situação ou oposição, é questão de ser humano, são vidas que estão em jogo. É isso que reclamo todos os dias e muitas vezes não sou compreendido”, criticou o parlamentar.

Medicamentos

Ainda na reunião, a titular da Susam disse que o Estado possui 50.000 unidades de Cloroquina e 10.320 de Hidroxicloroquina, que foram doados de uma indústria farmacêutica.