Ministro do TSE realiza palestra em Manaus sobre condutas vedadas em ano eleitoral

Manaus/AM - Para palestrar sobre “Condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral", o ministro Carlos Velloso Filho, do Tribunal Superior Eleitoral, estará em Manaus na próxima sexta-feira (6). A palestra será realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), às 17h, no auditório senador João Ramos de Lima.

O evento é um dos destaques do calendário de atividades da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, segundo o diretor João Paulo Jacob. “Será uma palestra com quem aplica o direito na mais alta Corte Eleitoral do país”, enfatizou o diretor. João Paulo expressou gratidão ao ministro Carlos Velloso, por ele ter aceitado o convite para estar no Parlamento amazonense.

Abrindo a programação do mês de março, na tarde desta segunda-feira (2), a Escola do Legislativo iniciou os cursos “Técnica Legislativa: aspectos teóricos e práticos”, “Atualização Ortográfica” e “Editor de Textos”. As capacitações são direcionadas aos servidores da Casa e ao público externo.

Segundo João Paulo Jacob, os cursos continuam com o intuito de formar e instruir ainda mais os servidores, sobretudo os que ingressaram no Poder Legislativo na mudança do ano. “Buscam permitir que eles tenham as ferramentas necessárias para que a atividade-fim da Assembleia seja contemplada de modo excelente”, afirmou o diretor.