Lei do Gás beneficia 17 municípios do Amazonas com geração de empregos

Manaus/AM - Com a abertura do mercado do gás no Amazonas pelo menos 17 municípios do Estado serão beneficiados diretamente com royalties e a geração de empregos.

Um projeto de autoria do presidente da Aleam, deputado Josué Neto (PRTB), para baratear custos do gás natural e a possibilitar o fornecimento do insumo para as indústrias da Zona Franca de Manaus tornam a exploração do gás nesses municípios ainda mais atrativa.

A proposta foi aprovada pelos deputados na última semana.