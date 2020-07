Josué estuda definir impeachment de Wilson Lima

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - O pedido de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e do vice, Carlos Almeida (PTB), está parado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desde que ocorreram interrupções da Justiça. Nesta quinta-feira (2), o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB), pediu para a Procuradoria da Aleam que apresente na próxima terça-feira (7) um parecer sobre se o procedimento deve ou não prosseguir levando em conta as intervenções judiciais.



“Nesse momento eu estou solicitando à Procuradoria para que a mesma estude a última decisão da Justiça no que se refere ao pedido de impeachment do governador do estado e do vice-governador do estado, que já estava aberto há cerca de 30 dias”, falou Josué Neto durante sessão desta quinta-feira.



O presidente da Aleam disse que a procuradoria foi orientada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o procedimento de condução do impeachment. “Na terça-feira próxima nós vamos oficializar a decisão da procuradoria no sentido de dar andamento ou não ao pedido de impeachment”, frisou.



O processo de impeachment está parado na Aleam desde a última intervenção judicial no dia 26 de maio.