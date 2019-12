Josué Neto quer garantir 60 mil assinaturas para partido de Bolsonaro

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PSD), está cada vez mais próximo do presidente da República Jair Bolsonaro e manifestou desejo de ajuda-lo na obtenção de assinaturas para o partida Aliança pelo Brasil (APB). Segundo Josué, a expectativa é de que sejam colhidas 60 mil assinaturas de apoio no Amazonas.

O APB precisa recolher assinaturas de apoiamento para poder conseguir a liberação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a fim de conseguir registro para participar do processo eleitoral.

Em entrevista cedida para a rádio Mix, Josué disse que na época de criação do PSD ele conseguiu 30 mil assinaturas para o partido e agora deseja conseguir o dobro para o partido do presidente. A intenção de Josué é migrar para o Aliança.

Josué ainda disse que sua relação com o senador Omar Aziz (PSD) é de distanciamento e que o ex-governador o impediu de lançar pré-candidatura à Prefeitura de Manaus.