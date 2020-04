Josué diz que vai denunciar governo por inutilizar EPIs e perseguir servidores: ‘Atitudes dignas de nazistas'

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), afirmou, durante sessão virtual nesta quarta-feira (29), que vai denunciar ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM) irregularidades do Governo do Estado na área da saúde. Ele ressaltou sua preocupação com a inutilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), alguns doados pela própria Aleam, itens que estariam sendo racionados e deixando em risco profissionais da saúde que atuam no combate da Covid-19. A situação foi taxada pelo deputado como ato "pior que o nazismo".

“Os EPIs doados pela iniciativa privada, inclusive os que foram doados pelo Programa Assembleia Viva, da Assembleia Legislativa, estão sendo inutilizados. Ou estão mandando queimar ou então mandando trancar. Não podem ser utilizados pelos servidores da saúde, pelos administrativos e pelos enfermeiros e eu tenho como provar isso”, disse Josué.

A Aleam doou mil protetores faciais na última segunda-feira para três hospitais. O deputado ainda destacou que profissionais estão sendo perseguidos e dispensados do Hospital 28 de Agosto após realizarem manifestação cobrando por EPIs.

“Isso é pior que o nazismo. Essas atitudes na área da saúde são piores do que o Hitler. Só falta o bigode do Hitler nas pessoas que estão promovendo isso. Isso é assassinato. Não conceder os EPIs que estão em estoque na Cema já é uma falta grave. Perseguir os servidores que se manifestaram é outra falta grave. Agora mandar inutilizar os equipamentos que estão sendo doados, isso se trata de assassinato. Isso é pior que campo de concentração da Alemanha, do nazismo. Essas atitudes são dignas de nazistas”, criticou o presidente da Aleam.