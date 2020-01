Josué destina R$ 2,6 milhões para as áreas da saúde e educação no Amazonas

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, conseguiu incluir no orçamento estadual de 2020 emendas parlamentares que destinam R$ 2,6 milhões para as áreas da saúde e educação na capital e interior do Amazonas.

Na área da saúde foram destinadas cinco emendas, de autoria de Josué, que somam R$ 939 mil, entre elas a que prevê R$ 419 mil para compra de equipamentos e materiais cirúrgicos para o hospital de Novo Airão (a 115 KM de Manaus).

Já para a área da educação foram R$ 1,7 milhão distribuídos em sete emendas que preveem a compra de equipamentos, reforma e estruturação de escolas do interior do Amazonas, entre elas uma emenda de R$ 100 mil destinada a reforma da Escola Tancredo Neves no município de Boa Vista do Ramos (a 271 KM de Manaus).

Todas as emendas de Josué Neto estão dentro da cota que cada parlamentar tem direito a indicar ao Orçamento e deverão ser executadas pelo Governo do Amazonas no decorrer deste ano, como está previsto na legislação. O orçamento total do Estado está estimado em R$ 18,9 bilhões.

Cada deputado pôde indicar R$ 6,9 milhões em emendas ao Orçamento de 2020, atendendo os percentuais mínimos de 12% para a saúde e 25% para a educação.

De acordo com Josué todas as propostas atendem a pedidos da população da capital e interior do Amazonas e têm o objetivo de melhorar a realidade das famílias dos municípios.

“As emendas foram criadas exatamente para isso, ajudar a resolver problemas pontuais que a população enfrenta e esperamos que esses recursos possam proporcionar um pouco mais de qualidade de vida o nosso povo”, afirmou Josué.