Josué defende manutenção de vantagens da ZFM para não prejudicar economia do Amazonas

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, durante reunião nesta quinta-feira (12), na sede do governo, onde foram tratados os impactos da Reforma Tributária na Zona Franca de Manaus (ZFM), afirmou que qualquer mudança nas vantagens comparativas da ZFM vai prejudicar a economia do Amazonas. A reunião contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Democratas) e do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, além de outras autoridades.

“Nós sabemos que a Zona Franca de Manaus é um modelo econômico que tem centenas de pequenos detalhes. Qualquer mudança nas vantagens comparativas prejudica nossa economia. Isso porque 90% da economia do nosso Estado depende da Zona Franca”, afirma o parlamentar que também lembrou que já existem alternativas econômicas em ascensão no Amazonas, como a exploração do potássio e petróleo, a produção do etanol a partir do milho e a abertura do mercado do gás.

"O modelo Zona Franca de Manaus sempre teve muita dificuldade de permanecer intacto. Em todas as nossas lutas travadas sempre tivemos mais vitórias do que derrotas, e vamos continuar tendo mais vitórias do que derrotas, mas precisamos estar abertos às novas alternativas", disse o deputado.

Após a reunião Josué Neto disse que o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre é um grande apoio na articulação, junto ao Governo Federal e demais senadores Brasileiros envolvidos nos debates em torno da Reforma Tributária.

“Ele (Davi Acolumbre) afirmou ser parceiro da Zona Franca e que vai estar junto do Estado do Amazonas porque também é um Amazônida, é do Norte do país e conhece a realidade dos Estados do Norte. Todos nós temos uma economia muito parecida, e o Estado do Amapá é um Estado que também recebe alguns incentivos por conta da Zona Franca de Manaus. Estamos saindo dessa reunião de uma forma muito esperançosa, com o apoio do presidente do Senado Davi Alcolumbre à Zona Franca de Manaus na reforma tributária”, afirmou Josué Neto.

Atualmente, duas propostas que tratam da Reforma Tributária tramitam na Câmara e no Senado. Uma Comissão Mista formada por deputados federais e senadores foi criada para debater o assunto e tentar unificar as propostas.