Josué convoca coletiva para tratar de combate à propagação do coronavírus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto e os demais membros da Mesa Diretora, anunciaram nesta sexta-feira (13) que irão realizar entrevista coletiva na manhã deste sábado (14), na sede do Poder Legislativo, para tratar sobre as ações que serão realizadas para evitar a propagação do Covid-19 no ambiente parlamentar, após o Amazonas registrar o primeiro caso confirmado da doença.

O Amazonas confirmou, no fim de tarde desta sexta-feira (13) o primeiro caso de paciente infectado com o novo coronavírus, em Manaus. Este é o primeiro caso registrado na região Norte do Brasil.