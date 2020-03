Importação de alimentos trava produção no Amazonas, diz deputado

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - Fazer compras de alimentos diretamente dos produtores localizados no município de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça de Cachorro, foi uma das reivindicações dos comunitários daquela região ao deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), que visitou a região e lidera a minoria na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Em visita na comunidade São Miguel Arcanjo, o deputado com assento na Aleam afirmou que o Estado precisa discutir ações para potencializar a economia local e que a iniciativa poderá incentivar a geração de renda e, consequentemente, a circulação do dinheiro no interior. Frutas como banana, mandioca, cupuaçu e abacaxi são alguns dos alimentos mais produzidos no município.

Alimentos importados

Atualmente, o Amazonas importa os seguintes produtos: peixe do Pará, látex da Ásia, farinha do Paraná, banana de Boa Vista, carne de Rondônia, tapioca do Paraná. “O Amazonas não evoluiu no setor primário. Desta forma, é preciso o Estado entender as principais tecnologias e como cooperar para gerar produtividade interna. Se o Amazonas gerasse produtos, iria gerar emprego e renda”, frisou o deputado.