Igrejas reabrem a partir do dia 1º de junho no Amazonas, confirma deputado

Manaus/AM - O deputado João Luiz (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar Cristã na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) afirmou, durante sessão virtual desta quarta-feira (27), que as igrejas vão reabrir a partir do próximo dia 1º de junho, conforme decisão do governador do Estado, Wilson Lima (PSC), em flexibilizar a reabertura de estabelecimentos não essenciais.

Segundo o parlamentar, após conversas e entendimentos sobre a importância das igrejas, principalmente, neste período de pandemia, o governo estadual irá incluir as instituições religiosas na 1ª fase do cronograma de reabertura de estabelecimentos no Estado.

“Agradeço ao governador Wilson Lima por ter atendido ao pleito da Frente Parlamentar Cristã com a inclusão das igrejas na 1ª fase de reabertura de atividades no Estado, mediante ao cumprimento de regras sanitárias, garantindo a segurança das pessoas”, afirmou João Luiz.

O parlamentar destacou, ainda, que a reabertura das igrejas proposta pelo Governo do Estado deverá seguir todas as normas de segurança sanitária impostas pelo Ministério da Saúde, entre as quais o distanciamento entre as pessoas e a limitação de público em cultos a 30% da capacidade do templo.

O Republicano enfatizou que, mesmo diante da flexibilização aos cultos presenciais, as igrejas deverão manter a realização dos cultos remotos para atender as pessoas do grupo de risco.

João Luiz é autor do projeto de lei nº 136/2020 que reconhece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividades essenciais no Estado do Amazonas, em período de calamidade pública. O PL foi aprovado em plenário da Aleam e aguarda sanção do governador Wilson Lima.