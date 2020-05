Igrejas e templos como atividade essencial é equívoco, afirma deputado

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM – Após a aprovação do projeto de lei nº 136/2020 na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira, dia 6, que estabelece igrejas e templos como atividade essencial no Estado, o deputado Serafim Corrêa (PSB) chamou atenção para o risco iminente de aglomerações nesses estabelecimentos em meio ao pico da pandemia do novo coronavírus e considerou a medida um “equívoco”.

“Estamos numa fase crucial, inclusive com ameaça de lockdown, que é o confinamento e fechamento de tudo. Numa hora dessas, que já foi submetida ao Poder Judiciário essa medida, autorizarmos a reabertura das igrejas e templos estamos indo na contramão da humanidade, da ciência e dos pesquisadores. Quero manifestar o meu respeito a todas as religiões, mas dizer que meu voto à medida é contrário”, esclareceu Serafim.

O líder do PSB na Casa Legislativa expôs dados do Portal da Transparência que indicam o crescimento de 1.579 mortes, em 2020, em comparação ao mesmo período de 2019, o que é alarmante.

“Em 2019, em Manaus, morreram 1.025 pessoas, de todas as doenças. E em 2020, morreram 2.604. Esse número, portanto, significa que morreram a mais, de um ano para o outro, 1.579 pessoas. Esse número indica que, por dia, morreram 52 pessoas. Esse número é assustador. Então, relato esses números para dizer que estamos no pico de uma pandemia. É preciso que todos nós tenhamos consciência disso, e que as medidas sejam tomadas no rumo do confinamento, do isolamento. Fora disso, teremos o mês de maio muito pior do que já foi o mês de abril, que foi muito ruim”, concluiu.