Governo suspende prazos de validade de concursos públicos no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas sancionou a lei que suspende os prazos de validade de concursos públicos homologados e os já estão em fase de convocação. A Lei em questão de número 5.172 foi publicada no Diário Oficial do Estado, estabelecendo a medida que deve perdurar durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus.

A lei havia sido aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e foi sancionada pelo governador Wilson Lima. Ao fim do período de calamidade os prazos dos concurso públicos voltam a contar.

