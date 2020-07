Exames superfaturados custaram mais de R$ 8 mil para Susam, diz deputado

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - A CPI da Saúde, que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e investiga fraudes no serviço de saúde do Estado, ouviria nesta quinta-feira, dia 23, Vitor Vinícius Souto dos Santos, ex-proprietário da Norte Serviços Médicos, vendida por ele a Criselídea Moraes, atual controladora da empresa. Ele não compareceu.

O presidente da CPI, deputado Péricles Nascimento (PSL), apresentou dois casos de superfaturamento envolvendo a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) que deram prejuízo aos cofres públicos em mais de R$ 1 milhão.

O primeiro caso envolve exames de colposcopia e conização, ao preço unitário de R$ 8.680,00. Efetivados em quatro dias, em julho e agosto de 2017, a Norte Serviços Médicos recebeu R$ 868 mil pelos serviços, cobrando por 100 pacientes, quando o relatório só demonstra atendimento a 91 pacientes. Os nove pacientes “extras" custaram mais R$ 79,74 mil ao contribuinte.

O segundo caso envolve 965 exames efetivados, a R$ 230, totalizando R$ 221.950,00, mas efetivados em tempo não condizente com a técnica médica.

Vitor Vinícius comunicou, na véspera, que estava em Coari, motivo pelo qual não poderia comparecer. Ele deve ter condução coercitiva decretada e comparecer à CPI da Saúde.