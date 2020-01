Escola do Legislativo da Aleam oferece 10 cursos de capacitação em fevereiro

Manaus/AM - Retornando às atividades e abrindo oficialmente o ano letivo de 2020, a Escola do Legislativo Senador José Lindoso está oferecendo dez cursos de capacitação no mês de fevereiro para os servidores públicos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e das demais instituições parceiras da Casa.

Gramática, relacionamentos interpessoais, planejamento orçamentário, e regimento interno, são alguns dos temas que serão abordados a partir do dia 10 de fevereiro, após às 14h, nas dependências da Escola do Legislativo.

As inscrições são gratuitas e os servidores da Aleam e o público externo podem se inscrever por meio do site da Assembleia Legislativa, na aba de ‘inscrição de cursos’ da Escola do Legislativo http://escolas.ale.am.gov.br/index.php/cursos/listar_cursos, ou diretamente na Gerência de Treinamento da Escola do Legislativo, que funciona no complexo do Poder Legislativo estadual.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3183-4393 e pelo e-mail ger.treinamento@gmail.com.

Cronograma

10 a 12 de fevereiro – 14h às 17h - Filmes com DSLR (o aluno deverá trazer câmera fotográfica amadora ou profissional que filme) – instrutor Joel Arthur;

11 a 13 de fevereiro – 14h às 17h – Relacionamento Interpessoal e Gestão das Emoções no Ambiente de Trabalho – instrutora Michele Bahia;

10 a 14 de fevereiro – 8h às 11h – Informática Básica – instrutor Paulo Santos;

10 a 14 de fevereiro – 14h às 17h – Informática Básica – instrutor Wallace Alves da Silva;

11 a 14 de fevereiro – 14h às 17h – Gramática Aplicada à Produção Textual – instrutor Sérgio Lins Soares;

17 de fevereiro – 14h às 17h – Aleam Digital: Documentos – instrutor Sérgio Lins Soares;

17 a 21 de fevereiro – 14h às 17h – Regimento Interno da Aleam – instrutor Rogério Oliveira;

17 a 20 de fevereiro – 14h às 17h – Planejamento Orçamentário Familiar e Aposentadoria – instrutor Bruno René;

19 a 21 de fevereiro – 14h às 17h - Noções Gerais da Programação Neurolinguística e o impacto positivo para as relações de trabalho - instrutora Daniela Cardoso;

21 de fevereiro – 14h às 17h – Aleam Digital: Processos – instrutor Sérgio Lins Soares.