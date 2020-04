Em Manaus, profissionais de saúde recebem protetores doados pela Transire

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM – Mil protetores faciais foram doados aos profissionais de saúde dos Hospitais 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo. O material de proteção à covid-19, por sua vez, foi doado à Assembleia Legistativa do Estado (Aleam) pela empresa Transire Componentes Eletrônicos, instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

De acordo com a diretora de Assistência Social da Aleam, Isabel Fontes, a parceria estabelecida entre o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB) e o presidente da Transire, Gilberto Novaes Filho, vai socorrer servidores da saúde que frequentemente denunciam a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Dos mil protetores doados, 400 foram enviados para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, 200 para o Hospital Platão Araújo, Zona Leste e 400 para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro Sul.

Situação critica

O recebimento do material foi comemorado pelo técnico de enfermagem do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, Gerson Mauro, que reclama da falta de material de proteção dentro da unidade de saúde.

“Está faltando material. Nós recebemos a doação de alguns, mas não foi suficiente para atender a todos os técnicos, enfermeiros e médicos e também os maqueiros e os porteiros que trabalham direto com a Covid-19”, lamentou Gerson Mauro, que agradeceu o “gesto muito significativo”.

Para Lanuzia Márcia, que trabalha no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, como fonoaudióloga, a doação feita pela empresa Transire é gratificante frente ao momento difícil. “Só temos a agradecer a Deus por colocar pessoas boas no nosso caminho, que podem nos ajudar. Sei que precisamos de muito, mas o pouco é muito para quem não tem nada”, ressaltou Lanuzia.

Representante do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, o enfermeiro Enedilson Aguiar, lembrou que quando a pandemia do novo coronavírus chegou a Manaus, o hospital apontado pelo Governo do Estado como referência para o atendimento para covid-19, foi o Delphina Aziz, localizado na zona Norte da cidade, mas que por algum motivo a unidade de saúde em que trabalha também passou a atender pacientes com a doença.