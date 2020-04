Deputados destinam mais de R$ 20 milhões para combate à Covid-19 no Amazonas

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - Os 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) juntos vão injetar mais de R$ 20 milhões no enfrentamento ao novo coronavirus (Covid-19) no Estado. O valor será remanejado das emendas impositivas que os parlamentares destinaram para o setor da saúde, no ano de 2019. A iniciativa foi aprovada na votação virtual de quinta-feira (2), por meio do Requerimento n◦ 1350/2020.

De autoria do deputado Sinésio Campos (PT), a medida teve unanimidade dos votos, mas recebeu alteração dos parlamentares, que poderão apontar quais das suas emendas deverão ser preservadas. Trabalharão para viabilizar a liberação do montante a Comissão de Assuntos Econômicos da Aleam (CAE-Aleam), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Votando favorável ao Requerimento, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a medida chega na hora certa e parabenizou o autor da propositura. “Sou favorável, eu mesmo já tinha destinado os R$ 7 milhões das minhas emendas para auxiliar na luta contra o Covid-19. Temos que agradecer a sensibilidade do deputado Sinésio Campos, que assim como várias empresas e entidades estão colaborando em um momento que a nossa sociedade precisa de apoio”, frisou Josué Neto.