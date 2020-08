Deputados decidem nesta quinta-feira se aceitam pedido de impeachment de Wilson Lima

Manaus/AM - A definição sobre a admissibilidade ou não do pedido de impeachment do governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) e do vice-governador Carlos Almeida (PTB), será votada na tarde desta quinta-feira (6), a partir das 12h30, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Os deputados vão votar o parecer da Comissão Especial do Impeachment, que na última sexta-feira (31) aprovou relatório para arquivamento do pedido.

O parecer sobre a admissibilidade das denúncias ou não contra o governador, deverá ser debatida em plenário. Em seguida será submetido a votação nominal e aberta, sendo necessário maioria simples para rejeição ou admissibilidade. Em caso de admissão, os denunciados terão prazo de 20 dias para contestar as denúncias. Se o pedido não for admitido, o processo será arquivado.

A votação será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Aleam (via Facebook, YouTube, Twitter) bem como pelos canais 55.3 na TV aberta e 99 na Net.