Deputado sugere realização de shows drive-in no Amazonas

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - A realização de eventos e shows em drive-in (com as pessoas dentro de seus carros) foi sugerida pelo deputado Felipe Souza (Patriota), em reunião na última quarta-feira (27) com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). Durante Sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta quinta (28), o parlamentar destacou esse fato e enviou um requerimento formalizando a indicação.

De acordo com Souza, a aprovação desse indicativo é de extrema importância para ajudar a amenizar os prejuízos de artistas e casas de shows durante a pandemia de coronavírus. Conforme o texto da matéria, para garantir o distanciamento físico, os espectadores não têm permissão para deixar os carros e, em vez de aplaudir ou gritar, os fãs tocam as buzinas dos carros. Essa prática antiga retornou como tendência em tempos de isolamento social, é uma forma de entreter o público e de artistas, cantores, músicos, iluminadores, técnicos de som, tirarem dessa atividade o seu sustento.

“Se tem uma categoria que também está sofrendo bastante com toda essa crise e não há previsão de voltar a funcionar, é a classe artística; tá todo mundo parado, desempregado, sofrendo. Por isso estou fazendo essa indicação para, espero que logo, assim que o governador autorizar, esses artistas possam voltar a se apresentar ao estilo Drive-in, ou seja, pode ser no estacionamento do Sambódromo, da Arena da Amazônia, em grandes áreas públicas, com os espectadores dentro dos carros, como já ocorre na Austrália, Alemanha, em diversos países. Isso vai gerar renda para esses artistas e todo o pessoal que com eles trabalha, vai fazer girar a economia e ainda vai trazer alegria com segurança, sem causar risco para ninguém, até porque de carro pra carro não é possível transmitir o vírus”, enfatizou Felipe.