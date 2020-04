Deputado Péricles vai apresentar na Aleam proposta de CPI da Saúde no Amazonas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - O Deputado Péricles anunciou na tarde desta quarta-feira (29), que vai apresentar na quinta-feira (30), na Aleam o pedido para criar a CPI da Saúde no Amazonas.

A decisão, segundo ele, foi se deu por conta da "irresponsabilidade com a coisa pública, e indícios de superfaturamento por parte do Governo do Estado".