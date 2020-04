Deputado pede licença de 60 dias para dirigir rede hospitalar em Manaus

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Após ser acusado de desvio de função por estar trabalhando ao lado da Prefeitura de Manaus no funcionamento do hospital de campanha montado no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, zona Norte da capital, o deputado Ricardo Nicolau (PSD) pediu licença de 60 dias de suas funções na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A unidade hospitalar de campanha, que terá capacidade para 144 leitos, foi montada em parceria realizada entre a Prefeitura e a rede Samel, para atendimento de pacientes com casos graves e mais leves do novo coronavírus.

O parlamentar pediu a licença não remunerada por interesses particulares nesta terça-feira (14), pois foi acusado de “desvio de função” por estar dedicando 24h do seu tempo na atuação da rede hospitalar no combate ao novo coronavírus. Ele disse que neste período vai poder ser mais útil para a sociedade dirigindo a Samel e também o hospital de campanha.

A Mesa Diretora da Aleam ainda vai analisar o pedido de licença do deputado.