Deputado Dermilson anuncia filiação em partido de oposição ao governo do Amazonas

Manaus/AM - O deputado Dermilson Chagas anunciou, durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quinta-feira (7), sua filiação ao partido Podemos que tem como presidente estadual no Amazonas, o deputado Wilker Barreto. A legenda faz oposição ao Governo do Amazonas.

Chagas já foi nomeado como líder do partido na Assembleia. O deputado disse que sua filiação é para um partido a nível nacional que hoje tem um papel fundamental na ética e na moralidade. “Aqui no amazonas é a luta contra a corrupção, descaminho e desgoverno, luta essa, que pratico desde o primeiro dia do meu primeiro mandato. E o nosso objetivo é somar e contribuir para combater qualquer corrupção do Poder Executivo”, disse Dermilson.

Para o deputado, se filiar ao Podemos representa também negar convites de outras siglas que são apoiadoras do Governo do Amazonas. “Desde o momento que assumi pela segunda vez o meu mandato, me posicionei contra o governo atual e vou me manter desta forma. Ressalto que não tenho contrato ou acordo com o governador, nunca tive e nunca terei. Meu posicionamento e minha luta é em favor da população”, afirmou.