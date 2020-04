Deputado denuncia êxodo de médicos por falta de pagamento no Amazonas

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM – Com salários em atraso, mais de 500 médicos deixaram o Estado do Amazonas somente em 2019. O dado foi divulgado pelo deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) na manhã desta quarta-feira, 22, na sessão virtual da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

“Ao longo do ano de 2019 mais de 500 profissionais deixaram de trabalhar para o governo do Amazonas, porque eles trabalhavam e não recebiam, então foram embora de Manaus. Isso daí equivale a 10% da força de trabalho médico. Os que ficaram continuam sendo maltratados, não recebem, não são ouvidos, não conseguem ser recebidos pelas autoridades, nem mesmo para reclamar o não recebimento”, disse Serafim.

Na segunda-feira, 20, em depoimento ao Ministério Público Estadual (MPAM), o conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam) e presidente da Associação Médica do Amazonas, Emanuel Jorge Akel Thomaz de Lima, afirmou que os salários estão atrasados, em média, há cinco meses e que, além do rombo deixado pelo êxodo de profissionais da saúde, médicos de outros estados tem receio de virem para Manaus em virtude da pandemia de Covid-19.

“Eu quero fazer um apelo ao governo (do Amazonas), ao bom senso, aquela maneira de trabalhar do ano passado não deu certo e nos jogou em uma encruzilhada. Aí agora o governo está querendo fazer chamamento e contratá-los de novo, mas esses médicos não voltam. E essa maneira de tratar os profissionais médicos, como se eles fossem pedintes, como se eles fossem alguém que está trabalhando contra o estado, isso foi e é muito ruim”, declarou o deputado.