Deputado Álvaro Campelo abandona base do governo Wilson Lima na Aleam

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - No início da sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (14), o deputado Álvaro Campelo (Progressistas) comunicou a sua renúncia da função de vice-líder do governo Wilson Lima (PSC) na Casa Legislativa. O anúncio ocorre após o parlamentar abrir mão de vaga na Comissão Especial do impeachment, na semana passada, sem dar explicações.

Álvaro explicou que sempre terá o seu mandato focado na população e diz que sua decisão leva em conta o que o povo passa de sentimento para ele. O parlamentar fez questão de frisar que a decisão já estava tomada há alguma tempo, mas colegas o fizeram adiar a saída da base governista.

“Comunica a esta casa e a população que deixo o cargo da vice-governança do governo do Estado e retorno ao Bloco dos Independentes a partir desta data”, informou Álvaro.